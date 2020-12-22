Роспотребнадзор: В РФ обнаружены 1424 мутации коронавируса

Российские эксперты обнаружили в стране 1424 мутации коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Попова сообщила, что научный центр «Вектор» исследовал более 5 тысяч образцов вируса, поступавших из различных регионов России. В результате учёные выявили 1424 мутации инфекции.

Глава Роспотребнадзора назвала исследования «обычной рутинной работой», подчеркнув, что ни одна из мутаций не отличается изменениями патогенности или распространяемости вируса, сообщает Ura.ru.

Кроме того, Попова отметила, что в РФ не было выявлено мутаций, ранее обнаруженных в Великобритании, сообщает RT.

По словам главного санитарного врача, разновидность COVID-19, которую обнаружили британские учёные, связана со спайковым белком, с помощью которого вирус присоединяется с клеткам организма.

Ранее Анна Попова назвала самые заражённые COVID-19 регионы страны.

