Названы самые зараженные коронавирусом регионы России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции во Владимирской и Астраханской областях, в Крыму и Чукотском автономном округе остаётся напряженной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией.
Главный санитарный врач отметила, что в этих регионах продолжается рост заболеваемости COVID-19.
Ранее на заседании координационного совета глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, сколько пациентов с коронавирусом проходят амбулаторное лечение. Министр здравоохранения подчеркнул, что вне стационаров лечатся 935 тысяч человек, или 80% от общего числа заболевших, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru