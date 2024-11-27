Роспотребнадзор: В Петербурге выявлен случай заражения корью школьника

По данным ведомства, после этого специалисты приступили к проведению противоэпидемиологических мероприятий. Как подчеркивается, очаг заболевания был взят на контроль управлением Роспотребнадзора по городу.

«В Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваемости корью, что связано с тем, что в период пандемии COVID-19 был накоплен пул неиммунных к кори людей», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор из-за кори опечатал частную школу в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

