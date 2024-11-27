Роспотребнадзор: В Петербурге выявлен случай заражения корью школьника
В одной из школ в Выборгском районе Санкт-Петербурга зафиксировали единичный случай кори у ученика, сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, после этого специалисты приступили к проведению противоэпидемиологических мероприятий. Как подчеркивается, очаг заболевания был взят на контроль управлением Роспотребнадзора по городу.
«В Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваемости корью, что связано с тем, что в период пандемии COVID-19 был накоплен пул неиммунных к кори людей», - рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее Роспотребнадзор из-за кори опечатал частную школу в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: В Петербурге выявлен случай заражения корью школьника
- Из-за атаки тактическими ракетами в Курской области погибли два человека
- Жители южного пригорода Бейрута начали возвращаться домой после прекращения огня
- На Украине призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров
- Экс-адвокат Пашаев отказался признать вину в мошенничестве
- Актриса Кристина Асмус показала возлюбленного
- Российский митрополит сравнил брак с покупкой утюга
- Подозреваемого в организации нелегальной миграции задержали в аэропорту Пулково
- Матвиенко предложила вернуть сотрудникам МВД РФ региональные доплаты
- СМИ: Минпромторг усилит контроль за продажей товаров на маркетплейсах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru