Роспотребнадзор: В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога

При этом отмечается, что в городе наблюдается незначительный рост заболеваемости среди детей до шести лет. В то же время показатели среди детей от семи до 14 лет падают.

В ведомстве добавили, что данные по всем возрастным группам остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин. Так, среди детей до двух лет показатели ниже на 86,7%, среди детей от трех до шести лет - на 85,6%, от семи до 14 лет - на 79,6%.