Роспотребнадзор: В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога
Среди совокупного населения Москвы и среди взрослых граждан старше 15 лет заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 63,9% и 40,4% соответственно. Об этом говорится на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по столице.
При этом отмечается, что в городе наблюдается незначительный рост заболеваемости среди детей до шести лет. В то же время показатели среди детей от семи до 14 лет падают.
В ведомстве добавили, что данные по всем возрастным группам остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин. Так, среди детей до двух лет показатели ниже на 86,7%, среди детей от трех до шести лет - на 85,6%, от семи до 14 лет - на 79,6%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru