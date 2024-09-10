Роспотребнадзор: Более 6,5 млн россиян сделали прививки от гриппа

«В регионах РФ продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 6,5 миллиона человек», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что согласно постановлению главы ведомства Анны Поповой вакцинацию должны пройти до 60% совокупного населения страны и не менее 75% от численности граждан из групп риска.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в рамках подготовки к осеннему сезону в России было отгружено более 20 млн вакцин от гриппа, пишет RT.

