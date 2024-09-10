Роспотребнадзор: Более 6,5 млн россиян сделали прививки от гриппа
Свыше 6,5 млн человек сделали прививки от гриппа в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
«В регионах РФ продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 6,5 миллиона человек», — отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что согласно постановлению главы ведомства Анны Поповой вакцинацию должны пройти до 60% совокупного населения страны и не менее 75% от численности граждан из групп риска.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в рамках подготовки к осеннему сезону в России было отгружено более 20 млн вакцин от гриппа, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru