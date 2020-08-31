Роспотребнадзор: В 11 регионах популяционный иммунитет к COVID-19 превысил 20%
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу COVID-19 превысил уровень в 20% в 11 регионах России, сообщили в Роспотребнадзоре.
Эти данные ведомство получило по итогам первого, летнего этапа исследований, охвативших почти 72 тысячи человек в 26 субъектах РФ. Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, самый высокий уровень коллективного иммунитета выявлен у детей дошкольного (до шести лет) и раннего школьного возраста (7-13 лет): он оказался в 1,3-2,1 раза выше среднего показателя.
В социально-профессиональной структуре обследованных групп населения по уровню коллективного иммунитета лидируют врачи и учителя.
Между тем, с 31 августа Роспотребнадзор начинает второй этап исследований по оценке популяционного иммунитета, передаёт RT. Он стартует в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тюменской области, Хабаровском крае, после чего распространится и на другие субъекты РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru