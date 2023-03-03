Опрос: Уровень тревожного настроения россиян составил 48%

Справиться с причинами тревожного состояния человек может самостоятельно, сообщила ранее психолог Марина Гладышева. По ее мнению, необходимо продолжать заниматься обычными, повседневными делами и пытаться разобраться, «что действительно происходит в жизни, что меняется, с чем человек столкнулся, что стало хуже в его жизни или чего он опасается».

По словам психолога, если состояние тревожности сильное и не прекращается, то стоит обратиться за помощью к специалисту.

