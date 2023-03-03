Опрос: Уровень тревожного настроения россиян составил 48%

Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 48%, следует из результатов исследования фонда «Общественное мнение».

О спокойном состоянии заявили 46% россиян. Опрос проводился 24-26 февраля в 53 субъектах среди 1,5 тысячи респондентов.

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Справиться с причинами тревожного состояния человек может самостоятельно, сообщила ранее психолог Марина Гладышева. По ее мнению, необходимо продолжать заниматься обычными, повседневными делами и пытаться разобраться, «что действительно происходит в жизни, что меняется, с чем человек столкнулся, что стало хуже в его жизни или чего он опасается».

По словам психолога, если состояние тревожности сильное и не прекращается, то стоит обратиться за помощью к специалисту.

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ФОТО: РИА Новости
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