Роспотребнадзор усилил мониторинг в связи со вспышкой вируса Марбург в Танзании

Как отмечается, вирус Марбург вызывает серьезное заболевание. В Танзании восемь из девяти заболевших скончались. Инфекцию определяют на границе РФ с помощью системы «Периметр». Также в России уже разработана вакцина для профилактики болезни, вызванной вирусом Марбург.

«В настоящее время идет наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с метапневмовирусом в Китае держится на контроле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

