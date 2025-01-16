Роспотребнадзор усилил мониторинг в связи со вспышкой вируса Марбург в Танзании

Из-за увеличения числа заболевших вирусом Марбург в Танзании в России усилят непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидемиологических рисков, заявили в Роспотребнадзоре.

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Как отмечается, вирус Марбург вызывает серьезное заболевание. В Танзании восемь из девяти заболевших скончались. Инфекцию определяют на границе РФ с помощью системы «Периметр». Также в России уже разработана вакцина для профилактики болезни, вызванной вирусом Марбург.

«В настоящее время идет наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с метапневмовирусом в Китае держится на контроле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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