Роспотребнадзор усилил мониторинг в связи со вспышкой вируса Марбург в Танзании
Из-за увеличения числа заболевших вирусом Марбург в Танзании в России усилят непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидемиологических рисков, заявили в Роспотребнадзоре.
Как отмечается, вирус Марбург вызывает серьезное заболевание. В Танзании восемь из девяти заболевших скончались. Инфекцию определяют на границе РФ с помощью системы «Периметр». Также в России уже разработана вакцина для профилактики болезни, вызванной вирусом Марбург.
«В настоящее время идет наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения», - уточнили в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с метапневмовирусом в Китае держится на контроле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru