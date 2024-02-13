В Северной Осетии завели дело после смерти отравившегося уксусом мужчины
Уголовное дело было возбуждено в Северной Осетии после смерти 65-летнего мужчины, который случайно выпил уксус, сообщает республиканское Следственное управление Следственного комитета РФ.
По данным следствия, инцидент произошёл во Владикавказе 11 февраля. Мужчина дома выпил приобретённую в торговой точке «минеральную воду одного из производителей», после чего почувствовал сильное недомогание.
Пострадавшего госпитализировали, однако, несмотря на своевременно оказанную помощь, все усилия врачей оказались напрасными - он скончался.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Следователи изъяли бутылки с минеральной водой из домовладения мужчины, а также из торговой точки, назначены необходимые экспертизы.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что мужчина получил ожог пищевода жидкостью, которая находилась в новой закрытой бутылке минеральной воды «Джермук», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru