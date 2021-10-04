Роспотребнадзор: У летучих мышей из России не обнаружили вирус SARS-CoV-2
Вирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России не обнаружен, сообщила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
«Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», — рассказала Сперанская в беседе с РИА Новости.
Эксперт отметила, что помимо SARS-СoV-2 в природе существуют и другие коронавирусы, некоторые из них обнаружили у летучих мышей в РФ. Однако эти случаи пока мало исследованы, отмечает РИА ФАН.
Вместе с тем Сперанская подчеркнула, что не стоит вступать в прямой контакт с летучими мышами, поскольку они действительно могут являться для человека источниками инфекции — например, вируса бешенства, пишут Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru