Роспотребнадзор: Свиной грипп выявили в 86 регионах России

Вирус свиного гриппа (А(H1N1)2009) выявили почти во всех российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, на неделе с 12 по 18 декабря в стране отмечали тенденцию к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости вырос на 15,8%.

«В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа – почти 70 %. Самым распространенным из них является вирус А(H1N1)2009, который циркулирует уже в 86 регионах», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в регионах проводится «регламентированный документами комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий».

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ФОТО: РИА Новости
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