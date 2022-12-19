Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды из-за гриппа

Российские власти не намерены вводить в стране систему QR-кодов из-за высокой активности вирусов гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Путин сделал прививку от гриппа

В ведомстве отметили, что «текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Россию пришёл вариант гриппа, который наносит самый серьёзный ущерб здоровью, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:QR-кодГриппРоспотребнадзорРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры