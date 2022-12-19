Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды из-за гриппа
19 декабря 202217:19
Российские власти не намерены вводить в стране систему QR-кодов из-за высокой активности вирусов гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что «текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Россию пришёл вариант гриппа, который наносит самый серьёзный ущерб здоровью, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Украинскую ассоциацию футбола предупредили о возможном исключении из ФИФА и УЕФА
- Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды из-за гриппа
- Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф Шевчуку за дискредитацию ВС
- В «Ростехе» заявили об увеличении производства комплексов «Искандер»
- Путин рекомендовал регионам предусмотреть передачу земельных участков отличившимся в СВО
- Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска перед переговорами
- Генерал армии Болдырев заявил, что у ВСУ нет шансов атаковать Крым
- Киностудия «Союзмультфильм» может выпустить сериал про Чебурашку
- Путин установил в России День самбо
- Верховный суд РФ запретил гендиректорам компаний премировать самих себя
19 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru