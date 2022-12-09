«Есть нюанс»: Иммунолог рассказал, как отличить грипп от коронавируса

Отсутствие температуры при наличии других симптомов может говорить о том, что человек заболел коронавирусом, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН.

«С учетом того, что сейчас еще циркулирует «омикрон», коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1 скорее всего будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100%», - рассказал он.

Ломота в теле и головная боль – характерные симптомы гриппа, подчеркнул врач.

В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 23,3%, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве предупредили об опасности свиного гриппа, распространившегося в этом году в РФ, так как пришел вариант гриппа, который наносит здоровью серьезный ущерб.

