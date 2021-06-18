Роспотребнадзор создал базу данных мутаций COVID-19
Роспотребнадзор собрал все штаммы коронавируса и внес их в базу. Об этом сообщается на сайте ведомства. Разработчиком базы данных стал Центральный НИИ эпидемиологии. Информацию о мутациях соберут на единой платформе VGARus Virus (Genome Aggregator of Russia).
В Роспотребнадзоре сообщили, что данные о геномных последовательностях вируса до сих пор были разрозненными. С помощью базы можно собирать сведения о штаммах вирусов, сортировать, характеризовать и анализировать их.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о появлении новых штаммов коронавируса.
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