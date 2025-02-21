Роспотребнадзор: Ситуация по метапневмовирусной инфекции остается стабильной в РФ
21 февраля 202513:31
В России эпидемическая ситуация по метапневмовирусной инфекции остается стабильной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что в зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями.
«Это связано с повышенной влажностью и низкими температурами, которые способствуют их распространению», - пояснили в пресс-службе.
Ранее россиянам дали рекомендации по профилактике заражения метапневмовирусом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru