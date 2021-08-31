Роспотребнадзор: Риска проникновения в РФ лихорадки из Индии нет

Роспотребнадзор заявил, что риска распространения на территории РФ вирусной лихорадки, зарегистрированной в Индии, нет. Об этом сообщает ТАСС.



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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ИндияРоспотребнадзор
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