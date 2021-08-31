Роспотребнадзор: Риска проникновения в РФ лихорадки из Индии нет
31 августа 202100:53
Роспотребнадзор заявил, что риска распространения на территории РФ вирусной лихорадки, зарегистрированной в Индии, нет. Об этом сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- Китай не исключил завоз коронавируса в Ухань через полуфабрикаты
- Талибы* празднуют уход США из Афганистана с оружием в руках
- В ЮАР заявили о способном быстро распространяться новом штамме коронавируса
- Instagram введет запрет на использования сервиса без указания дня рождения
- Пентагон подтвердил завершение миссии США в Афганистане
- В Турции с 22 июня отдохнули 1,5 мл россиян
- Байден разрешил месть за гибель военных любыми средствами
- СМИ: «Реал» приостановил переговоры по покупке Мбаппе у ПСЖ
- В Мехико пять человек погибли при падении строительного крана
- Во Франции перечислили условия для признания власти талибов в Афганистане
30 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru