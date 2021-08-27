Индия пообещала в октябре представить вакцину от COVID-19 для подростков
Министр здравоохранения Индии Раджеш Бхушан заявил, что новый индийский препарат для вакцинации подростков от коронавируса, будет доступен к октябрю текущего года, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с компанией-производителем, и как только будут определены условия закупок, индийские власти обнародуют все подробности.
Бхушан также добавил, что эксперты консультативной группы уже готовят рекомендации по вакцинации детей.
Речь идёт о первой в мире ДНК-вакцине от коронавируса - трёхдозной ZyCoV-D от компании Zydus Cadila, которую ранее рекомендовал одобрить индийский регулятор в области лекарств.
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