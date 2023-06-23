Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к профилактике чумы

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что уполномоченным органам исполнительной власти и медорганизациям следует обеспечить готовность к действиям по недопущению завоза, возникновения и распространения чумы «с учётом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории региона».

Также рекомендуется информировать население, проводить оценку готовности госпитальной базы, организовать подготовку медперсонала.

Ранее в Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе, расположенных в пограничных районах с Россией и Китаем. В Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

