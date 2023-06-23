Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к профилактике чумы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в котором регионам РФ рекомендуется подготовиться к профилактике чумы.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что уполномоченным органам исполнительной власти и медорганизациям следует обеспечить готовность к действиям по недопущению завоза, возникновения и распространения чумы «с учётом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории региона».
Также рекомендуется информировать население, проводить оценку готовности госпитальной базы, организовать подготовку медперсонала.
Ранее в Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе, расположенных в пограничных районах с Россией и Китаем. В Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru