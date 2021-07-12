Роспотребнадзор разработал критерии проведения массовых мероприятий во время пандемии

Роспотребнадзор разработал критерии, в соответствии с которыми регионы смогут проводить массовые мероприятия в зависимости от темпов распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, массовые мероприятия без ограничений по числу участников будут разрешены в российских регионах, где заболеваемость COVID-19 снижается.

Мероприятия на 1-3 тысячу человек допускаются в тех субъектах РФ, где темп прироста заболеваемости коронавирусом не выше 5%.

От 500 до 1 000 человек могут принимать участие в мероприятиях в тех регионах, где коэффициент распространения COVID-19 менее или равен единице. При этом темп прироста заболеваемости не должен превышать 10%.

Коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости и охват тестирования населения оцениваются в динамике за период не менее двух недель.

Постановление Роспотребнадзора не распространяется на мероприятия в учреждениях культуры и образования.

