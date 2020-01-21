Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Ведущий онколог клиники «24/7» Вадим Гутник в беседе с НСН раскритиковал заявления немецких ученых. Он заявил, что безоговорочно утверждать, что возникновение рака связано с перечисленными специалистами причинами нельзя.

«Онкологическое заболевание – это заболевание, которое вызывается многими факторами. Есть наследственные формы опухолей, которые составляют примерно 10-15%. Есть спорадические формы рака, которые возникают у нас с течением жизни. И это связано во многом и с образом жизни тоже. Но я не знаю, неужели такое количество людей спит со смартфонами? Про самолеты… Ну, радиация космическая есть, естественно. Потому что от нее ничто не защищает. Самолет преодолевает озоновый слой, но это то же самое, что загорать на солнце в Австралии. Там риск еще выше. Почему болезней кожи, меланомы, например, в Австралии больше всего? Потому что континент расположен ближе к полису южному и там озоновый слой истончен», - объяснил он.

Он также добавил, что делать какие-то конкретные выводы, основываясь на заявлениях немецких специалистов не стоит. По словам онколога, для получения точных данные необходимы серьезные и масштабные исследования фокус-групп.

«Поэтому отчасти они правы, но это не значит, что у всех поголовно это будет. Такие новости нельзя воспринимать серьезно и тут же пытаться на них серьёзно отреагировать. Надо к таким заявлениям очень осторожно относиться. Серьезный вывод можно сделать только тогда, когда ты проводишь рандомизированное исследование, сравниваешь одну группу с другой», - заключил собеседник НСН.

Ранее Роспотребнадзор назвал способ снижения риска онкологии. По словам специалистов, для этого надо снизить количество потребляемого красного мяса. Заменить его советуют на рыбу или мясо птицы. Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН подтвердил выводы Роспотребнадзора о взаимосвязи вредных привычек и возникновения раковых заболеваний.

