Аналитики назвали самые желанные подарки к 8 марта

Аналитики провели опрос и выяснили, что больше всего женщины хотели бы получить в качестве подарка на праздник цветы (56%), конфеты и шоколад (41%), а также духи (37%). Самыми нежеланными презентами оказались билеты на мероприятия и одежда.

Почти половина опрошенных мужчин (49%) подарит женщинам цветы, 37% вручат сладкие подарки, тройку лидеров по популярности замыкают парфюмерия и косметика (22% и 17% соответственно).

Средний чек россиянина на 8 марта не будет превышать пять тысяч рублей – с такой суммой в праздничный день готовы расстаться 81% россиян. При этом 13% готовы раскошелиться на сумму до 10000 рублей, и лишь 6% респондентов готовы отметить женский день на превышающую 10000 рублей сумму.

Певец и музыкант Юрий Лоза считает, что у женщины лучше заранее узнавать, какой подарок она хотела бы получить на 8 марта.

