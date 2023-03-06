Аналитики назвали самые желанные подарки к 8 марта

Цветы, сладкое и парфюм вошли в топ самых желанных подарков для женщин к 8 марта, рассказали НСН в пресс-службе СберМаркета.

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Аналитики провели опрос и выяснили, что больше всего женщины хотели бы получить в качестве подарка на праздник цветы (56%), конфеты и шоколад (41%), а также духи (37%). Самыми нежеланными презентами оказались билеты на мероприятия и одежда.

Почти половина опрошенных мужчин (49%) подарит женщинам цветы, 37% вручат сладкие подарки, тройку лидеров по популярности замыкают парфюмерия и косметика (22% и 17% соответственно).

Средний чек россиянина на 8 марта не будет превышать пять тысяч рублей – с такой суммой в праздничный день готовы расстаться 81% россиян. При этом 13% готовы раскошелиться на сумму до 10000 рублей, и лишь 6% респондентов готовы отметить женский день на превышающую 10000 рублей сумму.

Певец и музыкант Юрий Лоза считает, что у женщины лучше заранее узнавать, какой подарок она хотела бы получить на 8 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
ТЕГИ:8 МартаПраздникОпрос
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