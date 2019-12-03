Роспотребнадзор рассказал, как выбрать подарок детям на Новый год
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский подарок на Новый год. Для этого в первую очередь необходимо подробно изучить информацию на этикетке. Как рассказал замначальника отдела защиты прав потребителей регионального управления по Московской области Эльдар Саматов, особенно тщательно нужно проверить маркировку.
Как сообщает «Подмосковье Сегодня», на детских товарах обязательно должен быть знак Евразийского соответствия. EAC подтверждает, что продукция прошла все проверки и соответствует требованиям технических регламентов, которые действуют в стране.
Также эксперт напомнил, что при первых же сомнениях в качестве товара, покупатели имеют право запросить у продавца всю информацию о продукте. Также узнать, насколько товар соответствует стандартам качества россияне могут, прибегнув к специальным приложениям на своих гаджетах.
Ранее специалисты рассказали россиянам, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников. НСН сообщала, что диетолог Елена Соломатина посоветовала заменить калорийные блюда более полезными аналогами.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Венгрия предложила России вместе бороться с украинским национализмом
- Госдума одобрила переход на электронные трудовые книжки
- Песков опроверг «допуск» малых партий к думским выборам-2021
- Трамп признал присвоение сирийской нефти Вашингтоном
- Под Воронежем разбился автобус с украинцами: 14 пострадавших