Роспотребнадзор рассказал, как выбрать подарок детям на Новый год

Как сообщает «Подмосковье Сегодня», на детских товарах обязательно должен быть знак Евразийского соответствия. EAC подтверждает, что продукция прошла все проверки и соответствует требованиям технических регламентов, которые действуют в стране.

Также эксперт напомнил, что при первых же сомнениях в качестве товара, покупатели имеют право запросить у продавца всю информацию о продукте. Также узнать, насколько товар соответствует стандартам качества россияне могут, прибегнув к специальным приложениям на своих гаджетах.

Ранее специалисты рассказали россиянам, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников. НСН сообщала, что диетолог Елена Соломатина посоветовала заменить калорийные блюда более полезными аналогами.



