Роспотребнадзор рассказал, как пенсионерам уберечься от мошенников
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала, как гражданам пенсионного возраста защититься от обмана мошенников, пишут Известия.
В ведомстве рассказали, что в первую очередь, необходимо бережно относиться к своим персональным данным, а также документам. В частности, не стоит доверять незнакомым людям паспорт и не называть никому данные банковской карты
Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали не перезванивать по номеру, с которого вам отправили смс о блокировке карты или же о списании денежных средств, пишет RT.
Помимо этого, специалисты порекомендовали с осторожностью приобретать с рук продукты и мелкую бытовую технику, а также призвали не посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг. В Роспотребнадзоре пояснили, что продавцы таких товаров и услуг, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные денежные суммы.
Ранее экс-вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, как уберечься от нового вида мошенничества.
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