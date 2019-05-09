Роспотребнадзор рассказал, как пенсионерам уберечься от мошенников

В ведомстве рассказали, что в первую очередь, необходимо бережно относиться к своим персональным данным, а также документам. В частности, не стоит доверять незнакомым людям паспорт и не называть никому данные банковской карты

Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали не перезванивать по номеру, с которого вам отправили смс о блокировке карты или же о списании денежных средств, пишет RT.

Помимо этого, специалисты порекомендовали с осторожностью приобретать с рук продукты и мелкую бытовую технику, а также призвали не посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг. В Роспотребнадзоре пояснили, что продавцы таких товаров и услуг, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные денежные суммы.

Ранее экс-вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, как уберечься от нового вида мошенничества.

