Роспотребнадзор проверит информацию о нарушении COVID-ограничений на «Песне года»
Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку соблюдения анти-коронавирусных мер безопасности во время проведения концерта «Песня года» на «ВТБ-Арене» в Москве, сообщает пресс-служба московского управления ведомства.
В сообщении говорится, что административное расследование проводится в отношении АО «Управляющая компания «Динамо» по результатам мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей.
«Как было установлено, во время концерта «Песня года», приходившего 5 декабря, не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения коронавируса», - заявили в ведомстве и уточнили, что большинство зрителей и участников концерта вне сцены не использовали маски и не соблюдали социальную дистанцию.
В Роспотребнадзоре отметили, что за данные нарушения предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц это штраф в размере до 300 тысяч рублей, а для юридических - до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.
Организаторы «Песни года», в свою очередь, заявили, что соблюдали все предписания: зал был заполнен только на 25%, зрителей без масок на концерт не пускали.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 097 / сут.
Умерли
44 159+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+24 938 / сут.
- Жириновский предложил выдать депутатам скафандры для защиты от коронавируса
- Песков оценил ситуацию в экономике России
- В Кремле заявили, что убийство учителя во Франции подлежит осуждению и неприятию
- «Сейчас невозможно»: Вильфанд отказался прогнозировать погоду на Новый год
- В Кремле назвали «чушью» сообщения о проблемах со здоровьем у Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru