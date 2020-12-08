Роспотребнадзор проверит информацию о нарушении COVID-ограничений на «Песне года»

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку соблюдения анти-коронавирусных мер безопасности во время проведения концерта «Песня года» на «ВТБ-Арене» в Москве, сообщает пресс-служба московского управления ведомства.

В сообщении говорится, что административное расследование проводится в отношении АО «Управляющая компания «Динамо» по результатам мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей.

«Как было установлено, во время концерта «Песня года», приходившего 5 декабря, не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения коронавируса», - заявили в ведомстве и уточнили, что большинство зрителей и участников концерта вне сцены не использовали маски и не соблюдали социальную дистанцию.

В Роспотребнадзоре отметили, что за данные нарушения предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц это штраф в размере до 300 тысяч рублей, а для юридических - до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Организаторы «Песни года», в свою очередь, заявили, что соблюдали все предписания: зал был заполнен только на 25%, зрителей без масок на концерт не пускали.

