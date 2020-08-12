Роспотребнадзор проверил питьевую воду на коронавирус в Москве
12 августа 202023:35
В Москве Роспотребнадзор провел исследование питьевой воды на наличие следов коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, результаты тестирования показали, что микробиологические показатели пробы питьевой воды соответствуют нормам, РНК коронавируса не найдена.
Отмечается, что для тестирования с марта текущего года на водозаборах было отобрано более 600 проб.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались 11 человек.
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12 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru