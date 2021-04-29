Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники в кругу семьи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России находится в «достаточно хрупком» равновесии, сообщает ТАСС.

По её словам, следует приостановить все планировавшиеся на майские праздники массовые мероприятия, а выходные и праздничные дни провести отдельно, в кругу семьи и на свежем воздухе.

«Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение», - отметила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора призвала россиян отказаться от отдыха за границей, сообщает «Свободная пресса». По словам Поповой, в других странах сейчас наблюдается неспокойная эпидемиологическая обстановка.

