Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники в кругу семьи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России находится в «достаточно хрупком» равновесии, сообщает ТАСС.
По её словам, следует приостановить все планировавшиеся на майские праздники массовые мероприятия, а выходные и праздничные дни провести отдельно, в кругу семьи и на свежем воздухе.
«Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение», - отметила Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора призвала россиян отказаться от отдыха за границей, сообщает «Свободная пресса». По словам Поповой, в других странах сейчас наблюдается неспокойная эпидемиологическая обстановка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru