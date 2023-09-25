Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности iPhone и других телефонов
Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что подобное излучение особенно опасно для детей.
В ведомстве призвали разговаривать по телефону не дольше двух минут, делать паузу между звонками на 15 минут, передает «Газета.Ru». Также специалисты не советуют класть телефон рядом с собой во время сна и не держать в карманах.
Ранее регулирующие органы Франции предписали приостановить продажи смартфонов iPhone 12 американской компании Apple. В публикации говорится, что причиной приостановки продаж стало слишком сильное электромагнитное излучение - 5,74 ватта на килограмм. Допустимым считается показатель 4,0. Регулирующие органы призвали Apple устранить проблему в кратчайшие сроки. В противном случае смартфоны придется отозвать.
Компания Apple накануне представила iPhone 15 и другие осенние новинки. В России цены на новые «яблочные флагманы» начинаются от 125 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru