Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности iPhone и других телефонов

Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что подобное излучение особенно опасно для детей.

В ведомстве призвали разговаривать по телефону не дольше двух минут, делать паузу между звонками на 15 минут, передает «Газета.Ru». Также специалисты не советуют класть телефон рядом с собой во время сна и не держать в карманах.

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Ранее регулирующие органы Франции предписали приостановить продажи смартфонов iPhone 12 американской компании Apple. В публикации говорится, что причиной приостановки продаж стало слишком сильное электромагнитное излучение - 5,74 ватта на килограмм. Допустимым считается показатель 4,0. Регулирующие органы призвали Apple устранить проблему в кратчайшие сроки. В противном случае смартфоны придется отозвать.

Компания Apple накануне представила iPhone 15 и другие осенние новинки. В России цены на новые «яблочные флагманы» начинаются от 125 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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