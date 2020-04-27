Роспотребнадзор предрёк «новую нормальность» после COVID-19
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова предрекла наступление так называемой «новой нормальности» после прекращения в России эпидемии коронавируса.
По словам главы Роспотребнадзора, гражданам предстоит поменять свои привычки. В частности, список новых правил будет составлен после режима самоизоляции для предприятий общественного питания. Попова также обрисовала, каким образом будет проводиться отмена ограничений по кафе и ресторанам.
На переходное время возобновят работу предприятия площадью не более 50 квадратных метров. При этом там не должно быть больше пяти столов, между которыми необходимо соблюдать дистанцию. Массовые мероприятия вроде поминок и банкетов будут запрещены. Затем откроются заведения на 20 посадочных мест.
Анна Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем». За время введения такого режима темпы прироста числа заражений COVID-19 снизились с 30% до 10% и меньше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru