Роспотребнадзор поддержал идею помечать продукты с использованием насекомых
Продукты питания, при изготовлении которых используются насекомые, следует наглядно маркировать, сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости. Таким образом, ведомство поддержало идею депутата Госдумы Леонова.
При этом не отмечается, какой именно должна быть маркировка. Автор инициативы уточняет, что употреблять такой продукт многие россияне не хотели бы по этическим, религиозным и другим причинам.
Ранее шеф-повар Евгений Овчаров в пресс-центре НСН рассказал, что россияне не готовы есть насекомых на постоянной основе, потому что в России нет такой традиции.
Ранее правительство РФ дополнило перечень продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей новым видом деятельности – разведением мух черная львинка и производством продукции из нее, в том числе муки. В Росрыболовстве заявляли, что мука и другая продукция из мухи черная львинка не пойдет в пищу для людей, а будет использоваться в России в кормах для животных и рыб, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru