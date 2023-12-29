Роспотребнадзор поддержал идею помечать продукты с использованием насекомых

Ранее шеф-повар Евгений Овчаров в пресс-центре НСН рассказал, что россияне не готовы есть насекомых на постоянной основе, потому что в России нет такой традиции.

Ранее правительство РФ дополнило перечень продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей новым видом деятельности – разведением мух черная львинка и производством продукции из нее, в том числе муки. В Росрыболовстве заявляли, что мука и другая продукция из мухи черная львинка не пойдет в пищу для людей, а будет использоваться в России в кормах для животных и рыб, передает «Радиоточка НСН».

