Роспотребнадзор планирует изучить эффективность вакцин против гриппа

Как отметили в ведомстве, на прошедшем в пятницу расширенном заседании коллегии о проблемных вопросах при организации эпиднадзора за гриппом, ОРВИ и путях их решения были предложены меры для решения текущих связанных с эпидситуацией задач и предупреждения рисков.

«Так, планируется организовать углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов», — указали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, ведомство намерено вести системную просветительскую работу по вопросам приверженности иммунопрофилактике заболевания и плановые исследования материала от диких и домашних птиц и людей, контактирующих с ними.

