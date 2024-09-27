Роспотребнадзор планирует изучить эффективность вакцин против гриппа
Углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин планируют начать в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Как отметили в ведомстве, на прошедшем в пятницу расширенном заседании коллегии о проблемных вопросах при организации эпиднадзора за гриппом, ОРВИ и путях их решения были предложены меры для решения текущих связанных с эпидситуацией задач и предупреждения рисков.
«Так, планируется организовать углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов», — указали в Роспотребнадзоре.
Кроме того, ведомство намерено вести системную просветительскую работу по вопросам приверженности иммунопрофилактике заболевания и плановые исследования материала от диких и домашних птиц и людей, контактирующих с ними.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru