Попова: В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус
В России в этом году сохранится бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, это касается всех пациентов с симптомами, добавив, что врачам важно понять, чем именно болеет человек, чтобы назначить лечение.
«Мы единственная страна в мире, где за деньги бюджета проводят такую дифференциальную диагностику для всех заболевших», - подчеркнула Попова.
Она также указала, что всё необходимое для такого тестирования есть.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране достаточно лекарств от коронавируса, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru