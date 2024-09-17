Попова: В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус

В России в этом году сохранится бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова: Массовая вакцинация от коронавируса не планируется

По её словам, это касается всех пациентов с симптомами, добавив, что врачам важно понять, чем именно болеет человек, чтобы назначить лечение.

«Мы единственная страна в мире, где за деньги бюджета проводят такую дифференциальную диагностику для всех заболевших», - подчеркнула Попова.

Она также указала, что всё необходимое для такого тестирования есть.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране достаточно лекарств от коронавируса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорАнна ПоповаАнализыКоронавирусГрипп

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