Попова: В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус

По её словам, это касается всех пациентов с симптомами, добавив, что врачам важно понять, чем именно болеет человек, чтобы назначить лечение.

«Мы единственная страна в мире, где за деньги бюджета проводят такую дифференциальную диагностику для всех заболевших», - подчеркнула Попова.

Она также указала, что всё необходимое для такого тестирования есть.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране достаточно лекарств от коронавируса, сообщает RT.

