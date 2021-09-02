Роспотребнадзор: Ожидание новой волны COVID осенью оправдано

По словам Поповой, в сентября после летнего отдыха происходит много встреч, где люди обмениваются «вирусной информацией», что приводит к росту заражений. Она отметила, что такая закономерность наблюдается со всеми респираторными инфекциями.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что в РФ не наблюдается распространение новых штаммов коронавируса.

Согласно последним данным, с начала пандемии в России подтвердили 6 956 318 случаев COVID-19, 6 218 048 пациентов выздоровели, 184 812 россиян скончались.