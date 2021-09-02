Роспотребнадзор: Ожидание новой волны COVID осенью оправдано
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ожидание новой волны коронавируса осенью оправдано, передает РИА Новости.
По словам Поповой, в сентября после летнего отдыха происходит много встреч, где люди обмениваются «вирусной информацией», что приводит к росту заражений. Она отметила, что такая закономерность наблюдается со всеми респираторными инфекциями.
Глава Роспотребнадзора также добавила, что в РФ не наблюдается распространение новых штаммов коронавируса.
Согласно последним данным, с начала пандемии в России подтвердили 6 956 318 случаев COVID-19, 6 218 048 пациентов выздоровели, 184 812 россиян скончались.
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