Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность завоза и распространения оспы обезьян в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В сообщении говорится, что в России выявлено только два завозных случая оспы обезьян. Пациенты выздоровели, распространение заболевания удалось предотвратить.
«На сегодняшний день риски завоза и распространения оспы обезьян на территории РФ минимальны», - подчеркнули в ведомстве.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 мая отменила режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.
По данным ВОЗ, зафиксировано более 87 тысяч случаев заражения оспой обезьян в 111 странах. Умерли 140 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru