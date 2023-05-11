Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России

В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность завоза и распространения оспы обезьян в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ВОЗ проявила толерантность на оспе обезьян

В сообщении говорится, что в России выявлено только два завозных случая оспы обезьян. Пациенты выздоровели, распространение заболевания удалось предотвратить.

«На сегодняшний день риски завоза и распространения оспы обезьян на территории РФ минимальны», - подчеркнули в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 мая отменила режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.

По данным ВОЗ, зафиксировано более 87 тысяч случаев заражения оспой обезьян в 111 странах. Умерли 140 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ИнфекцияРоспотребнадзор

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