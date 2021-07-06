Роспотребнадзор отменил двойной ПЦР-тест для въезжающих в страну россиян
Россиян, прибывающих из-за границы, обяжут сдать один ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и соблюдать самоизоляцию до получения его результатов. Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на официальном портале правовой информации.
ПЦР-тестирование необходимо пройти в течение трех дней после возвращения из-за рубежа, отмечает РЕН ТВ. Его результаты нужно разместить на портале госуслуг.
При этом ПЦР-тесты на COVID-19 не потребуются для въезжающих в РФ граждан страны, которые прошли вакцинацию в течение последнего года или перенесли коронавирус в последние 6 месяцев.
Нововведения вступают в силу с 7 июля.
Ранее въезжающим в РФ необходимо было сдавать два теста на инфекцию, отмечает Газета.ру.
За минувшие сутки в России выявили 23378 новых случаев заражения коронавирусом, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru