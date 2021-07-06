Роспотребнадзор отменил двойной ПЦР-тест для въезжающих в страну россиян

Россиян, прибывающих из-за границы, обяжут сдать один ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и соблюдать самоизоляцию до получения его результатов. Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на официальном портале правовой информации.

ПЦР-тестирование необходимо пройти в течение трех дней после возвращения из-за рубежа, отмечает РЕН ТВ. Его результаты нужно разместить на портале госуслуг.

При этом ПЦР-тесты на COVID-19 не потребуются для въезжающих в РФ граждан страны, которые прошли вакцинацию в течение последнего года или перенесли коронавирус в последние 6 месяцев.

Нововведения вступают в силу с 7 июля.

Ранее въезжающим в РФ необходимо было сдавать два теста на инфекцию, отмечает Газета.ру.

За минувшие сутки в России выявили 23378 новых случаев заражения коронавирусом, напоминает «Свободная пресса».

