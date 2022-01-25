Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до 7 дней

Минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о контактировавших с больными COVID-19, постановление вступает в силу с 25 января.

Инфекционист назвал категорию людей, предрасположенных к заражению «омикроном»

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 68 регионах России подтверждено 5889 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».

На президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом она отметила, что 70% этих заболевших не были вакцинированы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Омикрон-штаммКарантинКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры