Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до 7 дней
Минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о контактировавших с больными COVID-19, постановление вступает в силу с 25 января.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 68 регионах России подтверждено 5889 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».
На президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом она отметила, что 70% этих заболевших не были вакцинированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru