Роспотребнадзор оштрафовал школы на 200 млн рублей

За нарушения при подготовке школ к новому учебному сезону Роспотребнадзор РФ выписал штрафы на 200 млн рублей. В ходе контрольно-надзорных мероприятий ведомство вынесло порядка 27 тысяч постановлений административного характера по несоблюдению санитарного законодательства, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В российских школах могут появиться индивидуальные шкафчики

Специалисты ведомства провели обследования учебных заведений с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, взяли пробы питьевой воды для учащихся, а также замерили уровень освещенности классов.

Ранее НСН писала о необходимых прививках для школьников.



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