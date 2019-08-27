Роспотребнадзор оштрафовал школы на 200 млн рублей
За нарушения при подготовке школ к новому учебному сезону Роспотребнадзор РФ выписал штрафы на 200 млн рублей. В ходе контрольно-надзорных мероприятий ведомство вынесло порядка 27 тысяч постановлений административного характера по несоблюдению санитарного законодательства, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства провели обследования учебных заведений с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, взяли пробы питьевой воды для учащихся, а также замерили уровень освещенности классов.
Ранее НСН писала о необходимых прививках для школьников.
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