Роспотребнадзор опроверг загрязнение на курортах Черного моря

Роспотребнадзор заявил, что распространяемое в интернете письмо о якобы критическом загрязнении морской воды и почвы на побережье Краснодарского края и Крыма является подделкой.

По данным ведомства, информация о многократном превышении содержания токсичных веществ и введении ограничений на курортный сезон не соответствует действительности.