Роспотребнадзор опроверг загрязнение на курортах Черного моря
Роспотребнадзор заявил, что распространяемое в интернете письмо о якобы критическом загрязнении морской воды и почвы на побережье Краснодарского края и Крыма является подделкой.
По данным ведомства, информация о многократном превышении содержания токсичных веществ и введении ограничений на курортный сезон не соответствует действительности.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, фальшивый документ, приписываемый главе службы Анне Поповой, содержит ложные сведения о запрете на курортный сезон в ряде регионов, включая Анапу, Новороссийск, Геленджик и Керчь.
В действительности, по данным ведомства, на курортных территориях Краснодарского края, Крыма и Севастополя нарушения санитарных норм не зафиксированы. Продолжается мониторинг качества воды и почвы на более чем 150 пляжах региона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru