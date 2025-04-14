«За исключением Анапы»: Савельев рассказал об открытии турсезона на море

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства он указал, что результаты исследований атмосферного воздуха, пресной воды и из источников питьевого водоснабжения говорят об отсутствии отклонений от нормативов.

Савельев отметил, что исключение составили Анапа и Темрюкский район Кубани.

Вице-премьер рассказал, что в ближайшее время Роспотребнадзор должен представить заключение о соответствии проб песка и морской воды санитарным требованиям.

«На основании данных... будет принято окончательное решение о формате организационного отдыха в текущем году», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что величину ущерба от разлива нефтепродуктов в Чёрном море можно будет оценить только спустя время, сообщает «Свободная пресса».

