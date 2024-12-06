Роспотребнадзор опроверг сведения о регистрации препарата от рака «Пептид Т-1»

Ранее Известия сообщали, что в России сотни пациентов покупали «Пептид Т-1», который рекламировали в соцсетях как средство для специфической борьбы и уничтожения раковых клеток. Онкобольные думали, что участвуют в испытаниях лекарства, и приобретали его по 10 тысяч рублей за один флакон. При этом после курса «лечения» состояние пострадавших ухудшалось.

«В Едином реестре свидетельства о государственной регистрации продукции с наименованием "Пептиды Т-1" отсутствуют... Регистрация БАД с указанным наименованием не проводилась», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ведомство запросило документы, подтверждающие указанную в СМИ информацию.

