Роспотребнадзор опроверг сведения о регистрации препарата от рака «Пептид Т-1»

Препарат «Пептид Т-1», распространявшийся под видом средства от рака, не имеет свидетельства о регистрации как биологически активная добавка. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Ранее Известия сообщали, что в России сотни пациентов покупали «Пептид Т-1», который рекламировали в соцсетях как средство для специфической борьбы и уничтожения раковых клеток. Онкобольные думали, что участвуют в испытаниях лекарства, и приобретали его по 10 тысяч рублей за один флакон. При этом после курса «лечения» состояние пострадавших ухудшалось.

«В Едином реестре свидетельства о государственной регистрации продукции с наименованием "Пептиды Т-1" отсутствуют... Регистрация БАД с указанным наименованием не проводилась», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ведомство запросило документы, подтверждающие указанную в СМИ информацию.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ОнкологияЛекарстваРоспотребнадзор

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