На территории предприятия в Дзержинске упали обломки БПЛА
Обломки дронов упали в Дзержинске Нижегородской области, они рухнули в том числе на территории предприятия. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что минувшей ночью в районе промзоны Дзержинска уничтожили 30 беспилотников. Предварительно, никто не пострадал.
«Обломки вызвали повреждения нескольких зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Произошло падение обломков на территории одного из предприятий», - указал Никитин.
Значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зарегистрировано. Ответственные службы ведут оценку и ликвидацию последствий ударов.
Ранее Минобороны заявило, что в Нижегородской области нейтрализовали 30 БПЛА самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.
