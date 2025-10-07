Глава Минтруда высказался о возможности введения четырехдневки по всей России
Ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне не стоит, несколько отраслей в России испытывают дефицит в кадрах. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью ТАСС.
Министр отметил, что российское трудовое законодательство достаточно гибкое, по предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе нормам можно индивидуально настраивать график между работником и работодателем. По словам Котякова, в прошлом году Минтруд выявил дефицит в сотрудниках в разных сферах. Ведомство ставит перед собой амбициозную задачу вовлекать молодежь в трудовые ресурсы «со студенческой скамьи».
«Но при этом даже с учетом нашей активной работы... тех целевых показателей, которые мы перед собой ставим, мы все равно понимаем, что у нас в отдельных отраслях будет существовать напряженность. Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», - указал министр.
По мнению Котякова, в отечественной практике четырех- и трехдневная рабочие недели - скорее вынужденная мера отдельного работодателя, которая может быть связана, например, с проблемами сбыта продукции или перенастройки технологического цикла.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов высказал мнение, что российский рынок труда со временем сам перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но такая занятость подойдет не для всех профессий, пишет 360.ru.
