Роспотребнадзор опечатал кальянную в ЦАО за нарушения антиковидных мер

Сотрудники Роспотребнадзор обнаружили нарушения мер против распространения коронавируса в одной из кальянных в центре Москвы и опечатали помещение. Об этом сообщил главный эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустаев.

Он отметил, что в кальянной Мята Platinum не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей, а дезинфекционные средства для его проведения отсутствовали. Мустаев добавил, что уборка помещений проводилась сотрудниками соседнего ресторана.