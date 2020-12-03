Роспотребнадзор опечатал кальянную в ЦАО за нарушения антиковидных мер
Сотрудники Роспотребнадзор обнаружили нарушения мер против распространения коронавируса в одной из кальянных в центре Москвы и опечатали помещение. Об этом сообщил главный эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустаев.
Он отметил, что в кальянной Мята Platinum не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей, а дезинфекционные средства для его проведения отсутствовали. Мустаев добавил, что уборка помещений проводилась сотрудниками соседнего ресторана.
Роспотребнадзор направит административный иск в суд по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 коАП). Нарушителям грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru