Роспотребнадзор ограничил ввоз лимонов из Турции

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции "Лимоны свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения – Турция <...> нарушений обязательных требований законодательства (обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения касаются одного из производителей из турецкого Мерсина.

Ввоз лимонов в Россию приостановлен с 3 ноября в целях недопущения пищевых отравлений у граждан, пишут Известия. Кроме того, продукция запрещенного производителя будет изъята из товарооборота, отмечает Ura.ru. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

