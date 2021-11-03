Роспотребнадзор ограничил ввоз лимонов из Турции
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции из-за обнаружения пестицидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции "Лимоны свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения – Турция <...> нарушений обязательных требований законодательства (обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения касаются одного из производителей из турецкого Мерсина.
Ввоз лимонов в Россию приостановлен с 3 ноября в целях недопущения пищевых отравлений у граждан, пишут Известия. Кроме того, продукция запрещенного производителя будет изъята из товарооборота, отмечает Ura.ru. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.
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