Роспотребнадзор: ограничений на использование телефонов в школе по медпоказаниям нет

Роспотребнадзор прокомментировал ограничения пользования смартфонами в школах, ответив, что это не распространяется на учеников, нуждающихся в телефонах по медицинским показаниям. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Диетолог описала идеальный перекус для школьников

В частности, речь идет о необходимости использования телефона для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма.

Ограничение на использование телефонов в школах было введено в 2021 году. В ведомстве объяснили это риском перегрузки органов зрения и нарушения осанки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:РоспотребнадзорШкола
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры