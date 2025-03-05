Роспотребнадзор одобрил повышение штрафов за антисанитарию в квартирах
Роспотребнадзор поддержал инициативу об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах, сообщает РИА Новости.
Это следует из ответа ведомства на обращение заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова. Предлагается увеличить штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений — для физических лиц с 500-1500 рублей до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - с 10-20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
В ведомстве указали, что размер штрафных санкций не менялся с 2008 года. Колунов отметил, что будет предложено добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия.
Сегодня штраф за антисанитарию в квартире не превышает тысячи рублей, но повышение штрафов не поможет решить проблему, так как зачастую речь идет о пожилых гражданах или асоциальных личностях, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru