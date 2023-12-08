СМИ: Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Японии
Тысячи мёртвых рыб выбросило на северный берег Японии, сообщает KP.RU. Пугающие видеоролики быстро разлетелись по соцсетям.
По словам очевидцев, дохлой рыбой забито примерно 1,5 км береговой линии. Многие из пользователей соцсетей предположили, что это последствия сброса воды с АЭС «Фукусима-1».
Отмечается, что в настоящее время власти Хоккайдо проводят проверку.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида во время публичного обеда съел рыбу и морепродукты, которые были выловлены в префектуре Фукусима, где начался сброс воды с тритием с АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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