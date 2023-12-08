СМИ: Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Японии

По словам очевидцев, дохлой рыбой забито примерно 1,5 км береговой линии. Многие из пользователей соцсетей предположили, что это последствия сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

Отмечается, что в настоящее время власти Хоккайдо проводят проверку.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида во время публичного обеда съел рыбу и морепродукты, которые были выловлены в префектуре Фукусима, где начался сброс воды с тритием с АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

