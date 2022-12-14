Путин сделал прививку от гриппа
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и заявил, что привился от гриппа, сообщает РИА Новости.
«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: «Да, надо сделать». Вот, докладываю, вчера сделал», - сказал глава государства.
Ранее Попова заявила, что в России завершилась прививочная кампания от гриппа, делать прививку в настоящее время «уже поздно и не нужно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- Стрелков вызвал Соловьева на публичные дебаты
- Путин сделал прививку от гриппа
- «Победа» с 28 января начнёт летать в Дубай
- В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП
- Компания Sminex купила девелопера «Интеко»
- СМИ: Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США
- Марочко заявил, что украинские танкисты отказываются выполнять приказы
- СМИ: Заговорщики в ФРГ готовили убийство канцлера Шольца
- Совфед одобрил снижение налоговой нагрузки на НКО
- СМИ: России удалось победить страны Запада в экономической войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru