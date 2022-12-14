Путин сделал прививку от гриппа

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: «Да, надо сделать». Вот, докладываю, вчера сделал», - сказал глава государства.

Ранее Попова заявила, что в России завершилась прививочная кампания от гриппа, делать прививку в настоящее время «уже поздно и не нужно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

