Путин сделал прививку от гриппа

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и заявил, что привился от гриппа, сообщает РИА Новости.

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«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: «Да, надо сделать». Вот, докладываю, вчера сделал», - сказал глава государства.

Ранее Попова заявила, что в России завершилась прививочная кампания от гриппа, делать прививку в настоящее время «уже поздно и не нужно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ВакцинацияПрививкаГриппВладимир Путин
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