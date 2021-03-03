Роспотребнадзор не обнаружил «нигерийского» штамма COVID-19 в РФ

«Нигерийский» штамм коронавируса не зарегистрирован на территории России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, новая разновидность инфекции впервые была обнаружена в Нигерии и Великобритании в декабре прошлого года. Сейчас «нигерийский» штамм выявлен в Австралии, США, ряде стран Европы, Азии и Африки.

Роспотребнадзор отмечает, что в РФ проводится молекулярно-генетический мониторинг штаммов коронавируса, «нигерийский» вариант пока не зафиксирован, ведомство контролирует ситуацию.

Между тем, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, как избежать новой волны коронавирусной инфекции в России. Медик считает, что это станет возможным благодаря вакцинации четверти взрослого населения страны, передает ОТР.



