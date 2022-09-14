Роспотребнадзор не исключает роста заражений коронавирусом в сентябре
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивый рост заражений коронавирусом в сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Поповой, коронавирус никуда не ушел.
Между тем, ранее во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что конец пандемии COVID-19 близок. Он напомнил, что на прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от коронавируса было «самым низким с марта 2020 года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- РФ выступила против видеовыступления Зеленского на Генассамблее ООН
- Роспотребнадзор не исключает роста заражений коронавирусом в сентябре
- Госдеп: внесение РФ в список спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям
- Ресторан «Кайф и точка» закрыли на три месяца
- Небензя: визы США для участия в Генассамблее ООН не получили многие члены делегации
- Польша хочет репараций
- В Финляндии считают, что полный запрет турвиз россиянам возможен
- На Кубе начнут до конца года принимать карты «Мир»
- Синоптики: в Москву придет солнечная и теплая погода
- Премьер-министр Швеции подаст в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru