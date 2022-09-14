Роспотребнадзор не исключает роста заражений коронавирусом в сентябре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивый рост заражений коронавирусом в сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Поповой, коронавирус никуда не ушел.

Между тем, ранее во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что конец пандемии COVID-19 близок. Он напомнил, что на прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от коронавируса было «самым низким с марта 2020 года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





