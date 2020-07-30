Роспотребнадзор назвал сроки выживания коронавируса в воде
Новый коронавирус способен сохраняться в воде комнатной температуры несколько часов, но спустя 24 часа 90% его частиц погибают, выяснили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
Исследования показали, что в течение 72 часов в воде такой температуры погибают 99,9% частиц коронавируса.
Время инактивации зависит от температуры: например, кипячение сразу же уничтожает коронавирус. Он не жизнеспособен в хлорированной воде.
Также выяснилось, что коронавирус может сохранять жизнеспособность в морской воде, хотя и не размножается в ней.
Ранее Роспотребнадзор проверил морскую воду в Крыму и не выявил в ней возбудителя коронавируса, пишут «Известия». Инфекции не было и в бассейнах. Возбудителя коронавируса не обнаружили и в водоёмах Краснодарского края.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru